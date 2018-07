Savona. Commercianti e residenti delle Fornaci protestano per le modalità con le quali il personale di Ata in questi giorni avrebbe pulito i cassonetti di corso Vittorio Veneto. Secondo i loro racconti gli addetti non sarebbero neppure scesi dai loro mezzi e avrebbero a distanza utilizzato lance e cisterne con il risultato di catapultare sporco e spazzatura verso esercizi e abitazioni. L’assessore Santi però sostiene che nessuna segnalazione del genere per ora è arrivata in Comune.