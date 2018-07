Genova. Ad appena sette mesi dalla stipula di un contratto di servizio per 15 anni tra Regione Liguria e Ferrovie dello Stato italiane – Trenitalia i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit – Cisl e Uil trasporti lamentano pagamenti in ritardo o mancanti per il personale del servizio di pulizia dei treni. Quindici gli esuberi tra Genova, Savona, Sestri Levante, cui si aggiungono altri 20 esuberi su Imperia, dove rischiano di esaurirsi gli ammortizzatori sociali. La società di pulizie Boni che ha l’appalto per Trenitalia, ha comunicato ai sindacati che pagherà solo gli acconti degli stipendi di giugno ma non la quattordicesima. Chieste da parte dei sindacati le procedure di raffreddamento per scongiurare i licenziamenti e l’intervento di Regione Liguria.