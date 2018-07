L’Associazione Culturale “Oltre il Cristallo”, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Dolceacqua, presenta la nuova rassegna “Concerti nel Castello” che si svolgerà nella magica atmosfera del Castello dei Doria.

L’intento degli organizzatori è di riprendere lo storico legame tra Dolceacqua e la cultura, l’arte e la canzone d’autore: un forte legame che ha contraddistinto da sempre uno dei borghi più belli della Liguria.

Per sviluppare questo progetto gli organizzatori hanno affidato la direzione artistica a Massimo Schiavon, operatore culturale e amico di Dolceacqua.

Il programma artistico della rassegna è articolato per quest’anno in due appuntamenti: le due date creano un ponte ideale che abbraccia tutto il periodo estivo, la prima a luglio e la seconda ad inizio settembre. In entrambi gli appuntamenti, oltre agli annunciati concerti, si potranno visionare esposizioni di opere d’arte. Dolceacqua è da sempre ispirazione per gli artisti: un esempio sublime, il “ritratto” del borgo dipinto dal celebre impressionista Monet.

7 settembre ore 21.00: Vittorio De Scalzi in concerto

In questo concerto De Scalzi ripercorrerà la sua carriera artistica, presentando inoltre alcuni brani del suo nuovo album, L’attesa.

Opere pittoriche esposte di Gianni Rebaudo