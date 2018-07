“Autonomia della Liguria significa anche tutela di cultura, tradizione, storia e lingua ligure. Con la nuova legge regionale vogliamo tutelare la lingua, per l’Unesco in via di estinzione e gli altri aspetti della nostra cultura e tradizione. Per questo è stata istituita la Giornata della Liguria che ricorre il 9 giugno di ogni anno giorno in cui, nel 1162 a Pavia, Federico Barbarossa concesse a Genova il governo di tutta la Liguria”. L’iniziativa è dei consiglieri regionali della Lega, Paolo Ardenti e Alessandro Puggioni, e di Forza Italia, Angelo Vaccarezza e Claudio Muzio, che hanno depositato il nuovo testo della proposta di legge sulla promozione, tutela e conservazione della Lingua Ligure e delle sue varianti.