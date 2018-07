"Siamo contenti per il rilancio di palazzo Scarampi"

Cairo Montenotte. Oggi il presidente della I Commissione-Affari Generali, Istituzionali e Bilancio Angelo Vaccarezza ha partecipato alla riapertura della storica sede della biblioteca civica di Cairo Montenotte, che torna a Palazzo Scarampi.

«Oggi per la città è un giorno di festa. Sono infatti terminati i lavori di ristrutturazione di Palazzo Scarampi – dichiara Vaccarezza – e così può ritornare in questa storica sede la splendida biblioteca civica, che ospita ben trentasettemila volumi, dei quali cinquemila sono dedicati a bambini e ragazzi e che oggi viene, finalmente, inaugurata».

La ristrutturazione dello prestigioso edificio – sottolinea Vaccarezza – è avvenuta grazie al contributo della Regione Liguria: «Questa riapertura rappresenta un altro passo in avanti per la rinascita della Valbormida, che – conclude – sta riqualificando il proprio patrimonio per un importante rilancio della propria storia, cultura, delle infrastrutture e della tutela del territorio».