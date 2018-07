Savona. Un anno di reclusione e 100 euro di multa senza sospensione condizionale della pena, dieci mesi e 20 giorni di reclusione e 160 euro di multa per furto e ricettazione con sospensione condizionale. Queste le pene patteggiate questa mattina da Faissal El Aramram e Anass Shaini, rispettivamente di 34 e 25 anni, residenti in Piemonte.

I due sono stati arrestati ben due volte nel giro di 24 ore ad Alassio. Una prima volta il 12 luglio a seguito di un furto di abiti e gelati per il quale avevano già patteggiato un’altra condanna, e successivamente erano finiti di nuovo in manette per aver rapinato della collana una turista. Al termine dell’udienza di questa mattina il Gio Alessia Ceccardi ha disposto per loro la custodia in carcere per la rapina.