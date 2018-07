Alassio. I carabinieri della stazione di Alassio hanno arrestato altri due ‘trasfertisti’ del furto provenienti dal Piemonte. I ladri attrezzati per svaligiare un’abitazione del centro alassino, hanno visto naufragare il loro proposito dall’immediato intervento dei militari che hanno sventato il furto. Tratti in arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato, sono stati condotti nella caserma della stazione di Alassio, dove domani partiranno per Savona per l’udienza di convalida.