Albenga. Primo arrivo per la squadra bianconera che apre il mercato con l’acquisto di Stefano Barison, proveniente dalla Dianese&Golfo. Centrocampista, classe ’89, già giocatore di Baia Alassio, Ceriale e Dianese e Golfo, prima di trasferirsi dal Piemonte ha militato per quattro stagioni in Eccellenza Piemontese nell’Airaschese ed in Promozione, sempre nella stessa regione, nel Savigliano.