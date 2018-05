Alassio. La Società di Mutuo Soccorso “Fratellanza” di Moglio, fondata nel 1885, ha inaugurato ieri – venerdì 18 maggio – la sua sede sociale di via Mazzini 4 a Moglio di Alassio; i locali sono stati radicalmente rinnovati, a seguito di ristrutturazioni e nuova disposizione degli spazi.

L’inaugurazione ha rappresentato un momento importante, non solo per la Società Fratellanza stessa, ma per tutta la comunità e per il mondo della mutualità in genere. Infatti, la Mutuo Soccorso di Moglio nacque spontaneamente nel 1885, sul modello allora in voga delle friendly societies inglesi e delle secours mutuel francesi, ad opera di 34 mogliesi ispirati da ideali risorgimentali e ugualitari. La legge italiana disciplinò la materia soltanto nell’anno successivo, mediante la Legge n. 3818 del 15 aprile 1886, che obbligava le Società già esistenti a registrarsi presso il Tribunale. La riforma della disciplina delle Società di Mutuo Soccorso, contenuta nell’art. 23 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, dimostra, oltre i fatti, che lo scopo di questi enti non è andato perduto nel tempo, ma anzi oggi si rinnova. Le Società di Mutuo Soccorso infatti rappresentano, per molti paesi e città della Liguria e dell’Italia intera un punto di riferimento per il sociale, un luogo in cui riunirsi ed un simbolo di unione, ed appunto Fratellanza, oggi così raro.