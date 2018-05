Punti di riferimento in varie zone della regione

Genova. Oggi e domani in programma banchetti e volantinaggi da Ponente a Levante insieme a portavoce parlamentari, regionali, comunali e ai candidati sindaco M5S

Anche in Liguria il MoVimento 5 Stelle incontra i cittadini per presentare il contratto per il governo del cambiamento, all’insegna dell’hashtag #iosononelcontratto. Da Ponente a Levante, sono stati allestiti decine di banchetti e organizzati diversi volantinaggi, alla presenza di portavoce parlamentari, regionali e comunali, oltre ai candidati sindaco M5S nei

comuni al voto.

Ecco, nel dettaglio, il calendario completo del weekend, provincia per provincia. 19 maggio – CARCARE (SV) – Volantinaggio

ore 9-12, piazza Sapeto – PIETRA LIGURE (SV) – Volantinaggio – ore 10-12.30, centro

GENOVA – Banchetti – ore 9-13, giardini Melis (Cornigliano) – ore 9-12, largo Merlo (San Fruttuoso) – ore 9-13, via Piombino (Certosa) – ore 9.30-12,30, piazza Montano (San Pier d’Arena) – ore 9.30-12.30, ponte Fleming (Molassana) – ore 9.30-12.30, via Piacenza 17 – ore 10-12.30, belvedere Gerolamo da Passano – ore 10-13, piazza Gaggero (Voltri) – ore 14-18, piazzetta Pilo (Sestri Ponente)

SESTRI LEVANTE (GE) – Banchetto – ore 10-13, piazza Sant’Antonio

CERANESI (GE) – Banchetto – ore 9-12, piazza Campomorone

VEZZANO LIGURE (SP) – Banchetto – ore 9-12, piazza del Popolo – SARZANA (SP) – Banchetti – ore 9.30-17, infopoint piazza Matteotti

IMPERIA – Banchetti – ore 9-13; 16-19, via San Giovanni – ore 9-13; 16-19, via Cascione

Domani: RAPALLO (Ge) – Banchetto – ore 10-13, lungomare Vittorio Veneto – GENOVA – Volantinaggio itinerante

ore 10-13; 14-18, corso Italia, tra San Giuliano e Boccadasse – SESTRI LEVANTE (GE) – Banchetto

ore 16-18, carugio, Asia cafè – VEZZANO LIGURE (SP) – Banchetto – ore 9.30-12, via Borrotzu,località Sarciara