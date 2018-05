Genova. Le istituzioni europee hanno dichiarato il 21 maggio Giornata Europea Natura 2000 per celebrare ogni anno uno dei risultati più importanti dell’Unione Europea, la rete Natura 2000 delle aree protette, e per sensibilizzare l’opinione pubblica sul nostro patrimonio naturale unico ed estremamente ricco.

Natura 2000 è una rete di centri di riproduzione e di sosta per specie rare e minacciate e per alcuni tipi di habitat naturali da proteggere. Si estende attraverso tutti i 28 paesi dell’Unione Europea, sia a terra che in mare. L’obiettivo della rete è garantire la sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat più preziosi e minacciati in Europa, elencati sia nella direttiva Uccelli che nella direttiva Habitat.

La rete Natura 2000 con i suoi 27.000 siti in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea agisce come un potente alleato nel preservare il ricco patrimonio europeo, offrendo anche opportunità nell’ambito dell’educazione, delle attività ricreative, della salute e del turismo.

L’Acquario di Genova celebra la Giornata Europea Natura 2000 con degli incontri lungo il percorso espositivo per sensibilizzare il pubblico ai progetti di conservazione nei quali è impegnato.In particolare, presso la nuova vasca dedicata al progetto Patella ferruginea, nel Padiglione della Biodiversità, un biologo sarà a disposizione dei visitatori dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 per raccontare l’ambiente di scogliera, compresa tra il limite superiore e quello inferiore di marea, e gli organismi che lo popolano.Alle 14:15, nel Padiglione Cetacei, davanti alla grande vasca dei delfini, un esperto approfondirà con il pubblico i misteriosi suoni emessi dai mammiferi marini.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di due progetti co-finanziati dall’Unione Europea, tramite lo strumento finanziario Life, che riguardano la Rete Natura 2000 e la conservazione delle specie minacciate.

Relife (LIFE15NAT/IT/000771 RELIFE) è un progetto di conservazione di uno dei molluschi più a rischio del Mar Mediterraneo, Patella ferruginea, che, a causa del prelievo indiscriminato, è praticamente scomparsa dalle coste della Liguria www.re-lifeproject.eu.

Whalesafe (Life13 Nat/IT/001061) è un progetto di conservazione dei capodogli, per ridurre il rischio di collisione con le navi tramite il posizionamento di boe acustichewww.whalesafe.eu.

Per migliorare la sinergia tra le azioni di conservazione svolte sul territorio, si parlerà anche del progetto Rocpop (www.rocpoplife.it), al quale l’Acquario sta collaborando, che riguarda la conservazione di Cystoseira, un’alga a rischio di estinzione, che vive nelle zone rocciose superficiali.