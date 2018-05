Giustenice. Continua, come nei precedenti anni, il progetto educativo e di sensibilizzazione degli alunni delle scuole, in collaborazione con il corpo docente, da parte della squadra di protezione civile e antincendio boschivo comunale di Giustenice.

Oltre all’obiettivo di far conoscere le attività, il funzionamento e quindi l’importanza della macchina della protezione civile e dell’Aib allo scopo di rendere la cittadinanza, sin dall’infanzia, consapevole del proprio ruolo all’interno di un sistema valido e preposto alla tutela dell’incolumità della popolazione e dell’ambiente in cui si vive, anche quest’anno gli alunni hanno incontrato anche la squadra del nucleo di soccorso cinofilo Liguria.

“E’ stato spiegato agli alunni, dai volontari della squadra del soccorso cinofilo, la sinergia tra uomo e cane che deve essere sinonimo di affidabilità pertanto, ogni conduttore consegue l’abilitazione operativa con il cane di sua proprietà ovvero, con l’animale con il quale vive quotidianamente esperienze ed emozioni costruendo, giorno dopo giorno, un rapporto inscindibile. Una volta conseguito il brevetto, rilasciato da un’apposita commissione, l’unità cinofila inizia un percorso di specializzazione che la vede coinvolta in varie attività” (Laura Beltrame – Referente della Squadra comunale di Protezione Civile e AIB del comune di Giustenice).

L’esercitazione si è conclusa, da parte del nucleo cinofilo, con l’attività di ricerca di un disperso da parte del cani. Tale esercitazione ha permesso agli alunni di poter ammirare le grandi qualità di questi splendidi “amici dell’uomo” che in questo caso erano Yuma con il suo accompagnatore/addestratore Alessio e Bud con il con il suo accompagnatore/addestratore Stefano.

“L’iniziativa che si è svolta, per la parte teorica, presso le aule della scuola primaria di Giustenice e, per la parte pratica, presso la tensostruttura comunale, ha lo scopo di diffondere la consapevolezza dell’importanza dell’attività di volontariato e sensibilizzare ai concetti di sicurezza e di prevenzione, anche attraverso le esercitazioni, con il gruppo cinofilo ligure. Inoltre si vuole far conoscere quali comportamenti occorre tenere in caso di pericolo per proteggere se stessi, gli altri e il territorio in cui si vive” (Luca Orso – consigliere comunale con delega alla pubblica istruzione).