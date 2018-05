Genova. Non solo artigianato a Stile Artigiano. Alla rassegna è prevista la presenza del Genoa Cfc, il club di calcio più antico in Italia, con propri testimonial.

La società e il team genovese hanno intrapreso nell’ambito della stagione sportiva 2017/18 una stretta collaborazione con Confartigianato Liguria, per promuovere le produzioni locali agroalimentari nelll’Area Hospitality dello stadio Luigi Ferraris, in occasione delle partite. Dalla birra all’olio, dal gelato al cioccolato: le eccellenze made in Liguria si sono così alternate al cospetto di un pubblico selezionato, nella prestigiosa vetrina della serie A.

Questa sinergia verrà suggellata nell’edizione 2018 di Stile Artigiano. Presso l’area riservata ai media in piazza de Ferrari, sabato 19 maggio, con inizio alle 10, interverranno Luca Costi, segretario regionale di Confartigianato Liguria, Daniele Bruzzone responsabile marketing del Genoa Cfc e l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria Andrea Benveduti, per parlare di questo progetto basato sull’importanza di fare squadra.

«Siamo grati a Confartigianato, alle aziende partecipanti, agli esercizi commerciali che hanno collaborato esponendo i loro prodotti – spiega Bruzzone – Visto il gradimento riscontrato e nell’ottica delle celebrazioni per il 125esimo anniversario del club, lavoriamo affinché questa cooperazione possa essere implementata sotto altre forme e in altri contesti».

Alle 15, in rappresentanza dei compagni, il difensore Davide Biraschi, ex nazionale Under 21, proverà il mestiere in prima persona partecipando a “Un giorno da artigiano”, con una lavorazione in cui sarà chiamato a rimboccarsi le maniche. «Dopo aver portato con successo le nostre produzioni d’eccellenza al Ferraris – sottolinea Costi – sarà un giocatore a prendere parte attiva alla manifestazione. Il modo migliore per proseguire la fruttuosa collaborazione e far risaltare le nostre eccellenze».

Tuttavia la presenza del Genoa Cfc a Stile Artigiano non si esaurisce in questi termini. La società di Villa Rostan si appresta a fornire il proprio apporto nell’appuntamento organizzato per combattere la contraffazione, in calendario sabato 19 maggio alle 11 e a cui prenderanno parte le forze dell’ordine (Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri) e l’assessore alla sicurezza del Comune di Genova Stefano Garassino, per sensibilizzare i cittadini agli acquisti consapevoli.

Stile Artigiano è organizzato da Confartigianato, con il contributo di Regione Liguria, per il tramite della Commissione Regionale per l’Artigianato, della Camera di Commercio e ha il patrocinio del Comune di Genova. Tutte le attività sono gratuite.