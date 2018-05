Villanova d’Albenga. Un elicottero sta setacciando la zona tra Villanova d’Albenga e Alassio dove è stato segnalato da un’automobilista che stava transitando sull’Aurelia Bis la presenza di un uomo che, accanto alla propria auto avrebbe preso una bambina per un braccio sollevandola per lanciarla dal viadotto. La donna alla guida dell’auto che transitava nel tratto di strada, vedendo la scena dallo specchietto retrovisore si è immediatamente fermata per allertare i Carabinieri. Sul posto è stato immediato l’intervento delle forze dell’ordine dei militi della croce bianca, le unità cinofile e il Soccorso Alpino. Al momento le ricerche non hanno dato esito, la speranza è che si tratti di un falso allarme.