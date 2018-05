Albenga, Una task force composta da volontari della Protezione Civile, ma anche da WWF, quindi da un gruppo di studentesse del liceo artistico «Giordano Bruno», ha ripulito i sentieri e i graffiti che avevano deturpato la via Julia Augusta, la strada romana che collega Albenga alla Baia del Sole di Alassio. Sostituito anche il pannello che era stato vandalizzato nei mesi scorsi. Un’attività nata in collaborazione con i Comuni di Alassio e Albenga, la sezione Beni archeologici della Soprintendenza della Liguria, Istituto studi liguri. Non solo. Gli agenti della polizia municipale posizioneranno una serie di cartelli comportamentali che ricordano di rispettare l’ambiente e di tenerlo pulito. Al tempo stesso effettueranno controlli contro vandali e writers. Non da meno l’attività decisa dal Comune di Alassio che ha deciso di pubblicare e diffondere le brochure con informazioni storiche e archeologiche che descrivono la strada romana in lingua inglese. Sarà Anna Della Valle dell’Istituto studi liguri ad occuparsi della traduzione. Le brochure saranno poi distribuite dagli uffici turismo di Alassio e Albenga, negli hotel e sarà possibile consultarla anche sul web.