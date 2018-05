Savona. La prima tappa del primo giro la vinse tal Dario Beni romano che trionfò in volata sul traguardo posto all’interno

dell’Ippodromo Zappoli di Bologna dopo ben 397 km di corsa. Era il 13 maggio 1909 e i corridori erano partiti da

Milano alle 3 del mattino da piazzale Loreto. Il buio pesto provocò subito una caduta pressoché generale dopo

appena un chilometro e mezzo di gara con un mucchio di bici e corridori a terra. Probabilmente per colpa

dell’oscurità che aveva reso troppo ritardata la visione di un paletto.

La seconda tappa del secondo giro d’Italia la Udine Bologna di 322 km fu vinta da Jean-Baptiste Dortignacq,

primo ciclista non italiano a vincere una tappa del Giro

La terza tappa del terzo giro d’Italia si corse in terra di Liguria. Partenza da Genova e arrivo a Oneglia. Vinse il

pavese Giovanni Rossignoli

La quarta tappa del quarto giro d’Italia la Pescara > Roma fu annullata perché, in seguito allo straripamento di un

torrente, i corridori si rifiutarono di proseguire. L’inconveniente allungò il percorso della tappa di 15 km, e i

corridori arrivarono a Roma in treno. Gli spettatori, che stavano aspettando l’arrivo allo stadio, rivollero indietro il

costo del biglietto.

La quinta tappa del quinto giro d’italia la Salerno > Bari – 295,6 km fu vinta dal corridore Giuseppe Azzini che

aveva vinto anche la tappa precedente la Roma Salerno di 341 km. Anche l’anno seguente nel corso del sesto

giro d’Italia Giuseppe Azzini vinse la quarta e la quinta tappa rispettivamente la Roma Avellino di 365 km e la

Avellino Bari di 328 km. IN QUESTO ULTIMO CASO STABILì UN RECORD. È ANCORA OGGI LA VITTORIA

CON la scarto più grande: 1 ora 3’22” sul secondo, Calzolari.

Nella sesta tappa del sesto giro d’Italia la Bari L’Aquila di 428 km, il leader della classifica generale il “nostro”

Giuseppe Azzini che come abbiamo detto aveva vinto le due tappe precedenti, andò in crisi sulla terribile salita

del Macerone con pendenze fino al 14%. Fino alle undici di sera non si avranno sue notizie. Lo troveranno il

mattino dopo, disteso sulla paglia di un granaio, con la bici al fianco, a Barisciano.