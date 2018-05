Albenga. “Cittadini Stanchi” di Albenga e due gruppi savonesi “Invisibili” e “Gruppo Antipolitico Savonese” sono scesi in campo questa mattina con una doppia manifestazione davanti agli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte che, a breve, dovrebbero passare sotto la gestione dei privati. Le associazioni si battono per la salvaguardia della sanità pubblica. Spiegano gli organizzatori: “Caso strano nel privato non avvengono i casi di malasanità che si verificano nel pubblico. Ma è solo una manovra per far credere alla gente che l’unica strada percorribile sia la privatizzazione mentre si tagliano fondi a tutto il comparto sanitario pubblico e un corso da Oss in Liguria costa 3 mila euro, mentre in Piemonte è gratuito”. Le associazioni lamentano anche i recenti tagli al Gaslini e alla sanità regionale operati dalla giunta Toti, per 800 mila euro.