Carabinieri al lavoro per ricostruire l'accaduto

Albenga. Movimentato episodio questa mattina in una scuola elementare dove un uomo per difendere la propria figlia di 8 anni picchiata da un compagno di classe coetaneo ha assestato uno schiaffo al bambino. Il litigio tra i due bambini, avvenuto durante le ore di scuola, sarebbe stato raccontato dalla bambina al genitore che avrebbe così deciso di intervenire. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno ascoltato i testimoni in attesa della querela che verrà sporta contro l’uomo. Il bambino è stato medicato all’ospedale di Albenga dove gli è stato riscontrato un trauma facciale.

“In certe situazioni la scuola non può che essere testimone inerme di fatti e manifestazioni di disagio che trovano la loro radice al di fuori del contesto scolastico” ha puntualizzato l’istituto.