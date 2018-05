Alassio. Non sono mancate polemiche e cori indirizzati al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in visita ad Alassio insieme alla Vice Presidente Regionale Sonia Viale per sostenere la candidatura a Sindaco di Enzo Canepa. Toti e la Viale hanno incontrato anche gli esponenti delle associazioni contrarie alla privatizzazione degli ospedali di Cairo Montenotte ed Albenga. “La salute non si vende” è stato il grido con cui le associazioni hanno protestato verso Toti e la Viale. Angelo Vaccarezza, capogruppo di Forza Italia in Regione ha assicurato che un incontro per parlare del problema verrà organizzato a breve.