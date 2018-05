Arenzano. Si svolgerà ad Arenzano domani e dopodomani il 23esimo congresso di chiusura del Lions Club International (distretto 108 Ia3), e per l’occasione il paese rivierasco si trasformerà in un vero e proprio “Villaggio Lions”, con un ricco programma di eventi e iniziative per far conoscere le attività del distretto e non solo.

Si inizia domani al cinema Italia di via Sauli Pallavicino alle ore 9, con il convegno medico a crediti “Percorsi assistenziali e cure palliative”. A intervenire, alcuni dei massimi esponenti di questo campo a livello nazionale, come Massimo Costantini (Direttore Scientifico IRCCS Reggio Emilia), Luciano Orsi (Vicepresidente nazionale Società Italiana Cure Palliative), Flavio Fusco (Responsabile Cure Palliative ASL 3 Liguria), Franco Henriquet (Responsabile Associazione Gigi Ghirotti), Giorgio Tubere (Direttore Hospice Sanremo ASL 1) e Luca Manfredini (Responsabile Cure Palliative pediatriche ospedale Gaslini).

Alle 10, nella vicina via Bocca, si aprirà il “Villaggio Lions”, e la strada pedonale sarà popolata da stand che illustreranno le attività del distretto: dall’addestramento dei cani guida alla raccolta degli occhiali usati che vengono donati a chi ne ha bisogno, in un semplice quanto essenziale gesto di solidarietà, dall’ambiente alla lotta contro le malattie. E tanto altro ancora, sempre nello spirito del motto Lions, “we serve”, noi serviamo, insieme, con il cuore.

Alle 14,30, presso la sala consiliare del Comune di Arenzano, apertura lavori congressuali.

Appuntamento importante alle ore 17 al “Villaggio Lions” con la dimostrazione della scuola di addestramento di Limbiate e la consegna di un cane guida a cura del Club. Si tratta del decimo esemplare donato dal Lions Club Arenzano Cogoleto e Leo Club Arenzano grazie alle campagne di raccolta fondi.

Alle 20,30, presso il Poggio Hotel, cena di benvenuto del Governatore Giovanni Costa (su prenotazione).

Si prosegue domenica 13 maggio al Cinema Italia: si inizia alle 8,30 con la registrazione, mentre il Congresso prenderà il via alle 9,15. Alle 11 votazioni, e alle 13,30 chiusura dei lavori.

Il parcheggio riservato ai Lions si trova in piazza Rodocanachi.