Genova. Mettere in contatto diretto le agenzie di viaggio del territorio con le compagnie aeree per favorire lo sviluppo del traffico da e per l’Aeroporto di Genova: questo l’obiettivo del primo “Open Day” che si è tenuto oggi al Cristoforo Colombo. L’iniziativa ha visto la partecipazione dei principali vettori aerei e di oltre ottanta agenti di viaggio da tutta la Liguria. Alitalia, Air France, KLM, Volotea, easyJet, Lufthansa, SAS, Ernest Airlines, Aegean Airlines e blu-express le compagnie aeree che hanno partecipato all’iniziativa. Insieme a loro, a incontrare gli agenti di viaggio, anche Quick Parking (gestore dei parcheggi del Cristoforo Colombo), Safe-bag (servizio di avvolgimento bagagli) e il Tower Genova Airport (l’albergo più grande di Genova). L’iniziativa è stata organizzata dall’Aeroporto di Genova, con la collaborazione di Fiavet Liguria e Assoviaggi, le due principali associazioni che riuniscono le agenzie di viaggio.

«Quest’anno puntiamo a raggiungere il milione e mezzo di passeggeri grazie ai tanti nuovi voli già partiti e che verranno avviati nelle prossime settimane. – ha detto Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova – Le agenzie di viaggio sono la chiave per consolidare questa crescita, già visibile nei primi mesi dell’anno. Ad aprile abbiamo registrato oltre il 15% di incremento dei passeggeri. Con tutti i vettori presenti abbiamo piani di sviluppo per il futuro e contiamo di portarli avanti grazie al successo dei collegamenti. In questa prospettiva il ruolo delle agenzie è fondamentale: a loro chiediamo di credere nel nostro aeroporto e di premiare i vettori che stanno investendo sul Cristoforo Colombo e sulla Liguria».

«Questo primo Open Day è un’iniziativa lodevole e arriva proprio nel momento in cui l’Aeroporto di Genova vede un forte aumento di collegamenti aerei. – ha dichiarato Wilma Pennino, Presidente di Fiavet Liguria – I voli ci sono, ora la palla passa alle agenzie e ai viaggiatori. Spero che sempre più persone si convincano che volare dall’Aeroporto di Genova si può ed è conveniente rispetto ad altre soluzioni».