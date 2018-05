Savona. Non sarà una giornata facile quella del 25 maggio per chi viaggia in autobus. Le segreterie territoriali FILT-Cgil, FIT-Cisl, UILTRASPORTI, FAISA-Cisal, congiuntamente con la RSU di TPL Linea hanno indetto una nuova giornata di sciopero di 24 ore che riguarda tutto il personale di TPL Linea Srl.

“Vista l’ostinazione della Provincia nel proseguire la procedura di gara, nonostante un primo passo in avanti fatto sia dal sindaco del Comune di Savona, con la mozione approvata in Consiglio comunale il 18 aprile u.s. con la quale si è impegnata, insieme alla giunta, a verificare se ci possono essere nuove condizioni per la continuazione della gestione in house e la ricerca di fondi necessari per la prosecuzione dell’attività e dei necessari investimenti, sia dall’Assessore ai Trasporti della Regione Liguria, che si è interessato per una interlocuzione congiunta con il Comune di Savona e la Provincia sul problema del futuro del trasporto pubblico nella Provincia di Savona”, si legge in una nota.

“Seguiranno comunicazioni relative all’organizzazione di iniziative che verranno intraprese nella giornata di sciopero – concludono i sindacati – Inoltre, si attende l’esito dell’incontro di questo pomeriggio con l’assessore Gianni Berrino in Regione con la presidente della Provincia Monica Giuliano e il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio”.