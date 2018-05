Loano. Il Direttore Marittimo della Liguria, Ammiraglio Ispettore Nicola Carlone, si è recato oggi in visita all’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano Albenga presso il porto di Loano.

Si tratta della prima visita istituzionale presso la sede della Guardia Costiera di

Loano da quando l’Ammiraglio ha assunto l’incarico di Direttore Marittimo in

Liguria. L’Ammiraglio è stato accolto dal Comandante dell’Ufficio Circondariale

Marittimo di Loano Albenga, Tenente di Vascello Erik Morzenti. Dopo un briefing sulle principali caratteristiche del Circondario Marittimo di Loano Albenga e sulla pianificazione dell’operazione Mare Sicuro 2018 per la vigilanza sulle spiagge e nelle acque del Circondario per la stagione balneare, l’Ammiraglio ha visitato l’intera sede, la sala operativa, la piazza Capitanerie di Porto con il monumento ai caduti e l’area operativa dei mezzi navali, creata nel 2015 e dedicata ai commilitoni che persero la vita il 7 maggio.

L’Ammiraglio ha quindi incontrato i militari in assemblea ed in tale occasione il

Comandante Morzenti ha donato al Direttore Marittimo il crest dell’Ufficio

Circondariale Marittimo. I crest, emblemi scolpiti su di uno scudo di legno, sono

tradizionalmente il simbolo delle sedi di Comando degli enti della Marina Militare.

“Il loro utilizzo affonda le radici nella tradizione tipica marinara. L’Ufficio

Circondariale Marittimo di Loano Albenga è stato istituito con Decreto del

Presidente della Repubblica nel 2014 e non si era ancora dotato del suo crest”

spiega il Comandante Morzenti “Si tratta del primo conio di tale simbolo

tradizionale e la visita del Direttore Marittimo qui a Loano è stata l’occasione

perfetta per omaggiarlo e ringraziarlo di tale attenzione”.

Dopo la firma sul libro storico, l’agenda della visita è proseguita con un incontro

con il Sindaco di Loano Dott. Luigi Pignocca ed una visita alla sede storica del

Comune. Infine l’Ammiraglio ha voluto incontrare i gestori del porto di Loano,

l’Amministratore Delegato di Marina di Loano Dott. Ivan Pedrielli ed il Direttore del

porto Dott. Ubaldo Paoletti.