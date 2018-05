Savona. “La mancanza di un governo con fiducia piena del Parlamento rischia di rallentare di molto il processo positivo innescatosi intorno alle procedure di crisi complessa nel Savonese”. Ad affermarlo con una certa preoccupazione è il segretario generale della Camera del Lavoro provinciale di Cgil Andrea Pasa. “Sul piatto non solo abbiamo risorse importanti, più di 40 milioni di euro, di cui 25 devono essere messi a disposizione da Regione Liguria, ma abbiamo anche una occasione storica di ridare fiato ad un’economia asfittica e agonizzante che non si presenterà più se non sarà colta ora. Tuttavia mi rendo conto che il contesto generale non aiuta”. Sindacati e regione si vedranno martedì a Genova per cercare di trovare una quadra intorno alla possibilità di realizzare dei corsi di formazione che preparino chi ha perso un lavoro e chi lo sta cercando nel Savonese a essere nelle condizioni di potersi occupare quando le aziende lo richiederanno.

“Certamente – afferma Pasa – è una buona notizia che dal 2 luglio al 17 settembre le aziende interessate potranno manifestare la loro adesione ai bandi previsti dal decreto, ma molte competenze di chi ha perso un lavoro nel Savonese vanno aggiornate e riconvertite ed è compito della Regione approntare un piano in questo senso. Sul tappeto ci sono da veicolare per la bisogna 26 milioni di euro. Una somma non trascurabile da destinarsi alla formazione”.

Tra le preoccupazioni di Pasa c’è una condizione contenuta nel decreto ministeriale: “Entro il 29 giugno va istruita da parte dell’esecutivo la pratica per i finanziamenti sui bandi presso la Corte dei Conti. Se dovesse non esserci un governo nelle prossime settimane e se questa pratica non arrivasse davanti alla suprema corte contabile nei tempi, il processo già avviato subirebbe una inevitabile battuta di arresto e anche i tempi già delineati – 2 luglio – 17 settembre potrebbero slittare. Bisogna assolutamente evitarlo”. Pasa afferma che il motore di questo processo di rilancio che sembra essersi innescato ha un nome e un cognome: piattaforma Maersk. “Se non vi fosse la prospettiva di un avvio a breve della piattaforma contenitori a Vado che al momento è completata al 70%, il processo per la crisi complessa sarebbe al palo o molto più indietro.

Dobbiamo tenere presente che abbiamo concordato con Apm l’assunzione per il prossimo anno, quando la piattaforma prenderà il via, di 403 persone e che il rapporto di assunzioni dirette e indirette è di 1 a 3. Ovvero per ogni assunto da Apm ce ne saranno 3 impiegati nell’indotto e noi vogliamo che questi siano in massima parte savonesi da rioccupare. E’ chiaro però che ci dovranno essere le competenze di base necessarie”. Pasa ha poi chiesto anche una forte accelerazione per rendere operative le infrastrutture: dal miglioramento della strada di scorrimento a Vado Ligure al sovrapasso ferroviario della piattaforma al casello autostradale di Vado.