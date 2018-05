Genova. Martedì prossimo in occasione degli 80 anni dell’Istituto Giannina Gaslini Topolino passerà la giornata insieme ai bambini ricoverati in diversi reparti dell’ospedale pediatrico genovese, dal mattino alle 11.00 alla sera alle 18.00.

In particolare sarà possibile incontrarlo – anche per la stampa – presso l’Aula Magna (pad. 16 piano terra) dalle ore 14.30 alle 15.15, dove sarà accolto dal Presidente del Gaslini Pietro Pongiglione e dalla direzione dell’ospedale per i saluti, i ringraziamenti e le foto con i piccoli pazienti.

Venerdì prossimo alle 17.00 in occasione della Giornata mondiale dell’infermiere si terrà presso l’Aula Magna (pad. 16 piano terra) la conferenza “Infermieri oggi: pensieri e riflessioni”. Interverranno il direttore del dipartimento Infermieristico e delle Professioni Sanitarie Silvia Scelsi, il dottor G. Gagliano presidente Ordine Professioni

Infermieristiche, Mons. Marco Doldi Vicario Generale della Curia Arcivescovile di Genova. Alle 18.00 seguirà S. Messa presieduta da Mons. Marco Doldi.

Sabato 12 maggio presso l’ “Ospedale di Giorno” (pad. 20) dalle 10 alle 16 l’Istituto Gaslini ospiterà il suo secondo Open Day dedicato alle famiglie. Il Dipartimento Infermieristico e delle professioni sanitarie del Gaslini organizza una giornata di incontri formativi pensati per rispondere alle esigenze dei genitori nella cura quotidiana dei loro bambini, mettendo a disposizione delle famiglie la grande professionalità dei suoi infermieri, fisioterapisti e ostetriche. L’Open day si svolgerà

attraverso un vero e proprio percorso di condivisione e informazione, suddiviso in una decina di diversi stand, ognuno dei quali affronta con tematiche rilevanti per la salute pubblica e la prevenzione attraverso diverso personale, brochures, video esempi pratici e indicazioni su comportamenti e stili di vita corretti.

Sabato 12 maggio l’Istituto G.Gaslini parteciperà al torneo Winner Cup in programma a Milano. Il torneo di calcio a sette, con giocatori in terapia o guariti da patologie emato-oncologiche, vedrà la partecipazione di 18 squadre provenienti dai diversi centri AIEOP italiani. La manifestazione è sponsorizzata dalla società Inter A.C. ed organizzata da INT-Milano. Anche quest’anno ABEO Liguria sarà lo sponsor della squadra di Genova, allenata dall’oncologo del Gaslini dottor Massimo Conte. Al di là dell’evento sportivo la manifestazione vuole essere un messaggio di speranza e la prova tangibile che si può guarire da un tumore pediatrico.