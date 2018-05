Loano. Anche l’amministrazione comunale di Loano partecipa al dolore per la scomparsa dell’imprenditore

Vincenzo Cappelluto. Il sindaco Luigi Pignocca ricorda: “Con il suo lavoro, la sua lungimiranza ed il suo ingegno, Enzo

Cappelluto è riuscito a realizzare nella nostra città quello è stato a tutti gli effetti il primo villaggio turistico della liguria, cioè il Loano2Village. Questa struttura turistica, conosciuta in tutta Italia e anche all’estero, negli anni ha dato lavoro a tanti nostri concittadini ed ha contribuito sensibilmente a far conoscere il nome di Loano a livello nazionale ed internazionale. Ma Enzo Cappelluto è stato anche un importante imprenditore nel settore dell’edilizia, con diverse operazioni in varie parti della Liguria, del nord Italia e della Costa Azzurra, e anche nel settore della nautica”.

“A nome dell’amministrazione comunale che rappresento, rivolgo le mie più sentite condoglianze alla

moglie, Franca Roveraro Cappelluto, alle figlie Elisabetta e Rosangela, e alla famiglia tutta. Con Enzo

Cappelluto se n’è andata una figura di grande spicco della nostra città e di tutta la provincia di Savona”,

conclude il sindaco di Loano Luigi Pignocca.