Arma di Taggia. E’ un campionato che fino all’ultimo minuto riserva colpi di scena e situazioni paradossali. L’ultima vede protagonista l’Argentina che a causa della nota situazione societaria potrebbe decidere di non disputare l’ultimo impegno stagionale in trasferta a Rignano sull’Arno contro la Rignanese. E’ evidente che in caso di mancata partecipazione della squadra rossonera scatterebbe la sconfitta tavolino 3-0, esito che condannerebbe direttamente il Finale alla retrocessione diretta in Eccellenza. Infatti, i giallorossoblu di Buttu attualmente a -8 dalla squadra toscana, hanno un un’ica possibilità di disputare i play out: battere lo Scandicci domenica al “Borel”, superarlo in classifica e sperare in un passo falso dei toscani contro i taggiaschi che ridurrebbe lo svantaggio del Finale consentendogli la partecipazione allo spareggio.