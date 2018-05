“Il modello del centrodestra unito ha il proprio punto di forza, ben

compreso dai cittadini liguri che ci hanno premiato a ogni tornata

elettorale, è lo spirito di squadra e la volontà di fare sistema con tutti i territori, nell’interesse dei cittadini, anche con quelle amministrazioni comunali di diverso colore politico.

L’autocandidato Claudio Scajola, che ha chiaramente dimostrato di mettere prima le proprie velleità politiche anziché assecondare la richiesta di cambiamento che i liguri e gli imperiesi vogliono, non ha evidentemente chiaro cosa significhi fare squadra, probabilmente perché affezionato a un obsoleto modo di intendere la politica,ancora legato ai vecchi schemi di Burlando e del Pd, modello citato proprio dal comitato, che ne sostiene la candidatura”.

Lo dichiara Alessandro Piana, commissario provinciale della Lega a Imperia e presidente del consiglio regionale, intervenendo in merito alla nota diffusa dalcomitato del candidato sindaco Claudio Scajola.

“Come Regione Liguria – continua Piana – abbiamo sempre sostenuto gli interessi dei territori, come testimonia il recente sblocco di 11 milioni di euro di fondi del Patto di stabilità a favore anche di Comuni, come Sanremo, che di certo non hanno amministrazioni dello stesso colore politico della Regione.

E potremmo citarne decine di esempi: dalla Pista ciclabile con fondi per il Comune di Imperia al lavoro svolto dall’ex assessore Rixi per ottenere il riconoscimento di area di crisi complessa alla provincia di Savona, altro territorio tradizionalmente ‘rosso’.Pertanto, Claudio Scajola stia sereno e non faccia inutile terrorismopsicologico sui cittadini: per noi l’interesse degli imperiesi viene prima di tutto”.