Code a tratti sulla A10 in direzione Genova

Liguria. Complice anche la giornata nuvolosa, hanno inizio i rientri dei turisti che, durante questo lungo ponte, hanno affollato la riviera. Iniziano a verificarsi i primi disagi sull’A10 in direzione Genova, ma la situazione per il momento non sembra ancora essere critica: si registrano code a tratti tra Andora e Savona e tra Arenzano e il bivio A10/A26.