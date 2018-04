Savona. C’è anche il punto vendita di Savona di via Nazionale Piemonte tra i 61 di Liguria, Lazio ed Emilia Romagna del ramo di azienda Dico che il proprietario gruppo Tuo ha ceduto all’In’s mercato insegna discount del gruppo Pam a sua volta parte al 100% della holding finanziaria Gecos, Generale di commercio e Servizi.

In questi giorni all’interno del market cittadino è in atto una vendita dei prodotti da fuori tutto con uno sconto del 15%. Poi a metà maggio dovrebbe il punto vendita sarà chiuso per essere riallineato alle esigenze di vendita del nuovo brand a marchio In’s. La riapertura con il nuovo soggetto e i nuovi prodotti potrebbe avvenire tra fine maggio e inizi di giugno. L’ex discount Dico un tempo di proprietà Coop era passato sotto il controllo del gruppo Tuo nel 2013, gruppo che di recente aveva avuto alcune difficoltà.

Dopo un periodo in cui sembrava che gli scaffali del sito commerciale si fossero svuotati dalla fine dello scorso anno, quando altri punti vendita nel Ponente sono passati di mano, si è invece ripreso facendo registrare nuovamente una certa vivacità nelle vendite e nell’interesse della clientela. L’operazione complessiva di acquisto dei discount che porta In’s ad avere 430 negozi, vale 48 milioni di euro. In’s a Savona è già presente con un punto vendita collocato in piazza Moro nei locali sottostanti la stazione ferroviaria e a Vado Ligure.