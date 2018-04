Genova. Trenitalia, in accordo con Regione e Agenzia Mobilità Piemonte, nella giornata di martedì 1° Maggio organizzerà quattro corse aggiuntive, due per l’andata e altre due per il ritorno, che percorreranno le tratte Torino – Ventimiglia e Torino – Albenga. Le corse straordinarie andranno a potenziare la già ampia offerta ordinaria (110 corse) tra il Piemonte , Genova e la riviera di Ponente.

Il primo servizio ferroviario straordinario da Torino per Ventimiglia è previsto in partenza alle 7.15, con rientro da Ventimiglia alle 18.11. Il secondo servizio straordinario, con origine sempre dal capoluogo piemontese e diretto ad Albenga, partirà da Torino alle 9.30, con ritorno dalla cittadina ligure alle 17.20. Da Torino verso la Liguria, nelle prime due ore del mattino, dalle 5.30 alle 7.30, saranno ben otto le corse a disposizione della clientela. Sempre domani due corse aggiuntive di bus, in partenza alle 6.40 da Cuneo per Ventimiglia e alle 17 da Ventimiglia per Cuneo si aggiungeranno alle quattro ordinarie tra Limone e Ventimiglia.

Chi intende raggiungere e tornare dal Ponente ligure in poche ore avrà quindi più opportunità a sua disposizione, utilizzando i servizi regionali offerti da Trenitalia.