Celle. Dopodomani alle 10.00 verrà inaugurata la nuova sede del sindacato pensionati SPI CGIL a Celle Ligure, in via Aicardi 120. Parteciperanno all’inaugurazione Andrea Pasa (Segretario Generale CGIL Savona), Bruno Sciaccaluga (Segretario Generale SPI CGIL Liguria) e Fausto Dabove (segretario generale SPI CGIL Savona). I pensionati, i lavoratori e i cittadini di Celle Ligure avranno uno spazio nuovo ove rivolgersi per trovare servizi di qualità e risposte alle loro richieste di consulenza, assistenza e tutela. Nella nuova sede saranno presenti operatori qualificati e competenti dello SPI CGIL, del Patronato INCA CGIL e del CAAF CGIL. La nuova sede SPI CGIL di Celle Ligure sarà aperta il Martedì pomeriggio, mercoledì e venerdì mattina, in particolare: patronato INCA CGIL – Martedì dalle 14,30 alle 17,30; CAAF CGIL – martedì dalle 14,30 alle 17,30, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30. Prevista a breve anche la presenza dell’AUSER, l’associazione di volontariato costituita dalla CGIL e dallo SPI CGIL che fornisce servizi agli anziani.