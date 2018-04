Finale Ligure. Sale la tensione e la paura di non farcela. La lunga crisi del Finale, a secco di successi da oltre nove turni di campionato, dopo aver pregiudicato la salvezza diretta rischia di compromettere anche la partecipazione ai play out. Se la sconfitta maturata nel derby contro l’Albisola poteva essere in qualche modo preventivabile, di certo non lo era il successo ottenuto dallo Scandicci a Savona. Proprio la vittoria della squadra toscana al “Bacigalupo” ha complicato non poco i piani della squadra di Buttu, obbligata ora a vincere le ultime due partite contro Sestri Levante e Scandicci. Contro rossoblu e toscani, dunque, la squadra savonese si giocherà il futuro e la possibilità di giocarsi una carta importante per evitare il tracollo in Eccellenza.

Il pericolo arriva da due direzioni. In caso di sconfitta domenica pomeriggio al “Sivori” e di vittoria dei toscani in casa contro la Lavagnese, si concretizzerebbe il sorpasso dello Scandicci che farebbe precipitare il Finale al terz’ultimo posto ad un distacco superiore ai 7 punti nei confronti del Sestri Levante. A quel punto diventerebbe vitale l’ultima gara di campionato al “Borel” proprio contro la squadra di Grandoni, che deciderebbe la terza retrocessione in Eccellenza. Non è tutto. Il Finale, infatti, dovrà anche tenere d’occhio la Rignanese che attualmente viaggia a +5 nei confronti della squadra di Buttu. I biancoverdi giocheranno domenica sul campo del Ligorna già salvo, mentre chiuderanno l’ultima in casa contro la già retrocessa Argentina. Anche in questo caso l’obiettivo è mantenere il distacco inferiore ai 7 punti per giocarsi il play out.

In sintesi: due vittorie garantirebbero al Finale lo spareggio play out contro la Rignanese. Qualsiasi altra combinazione di risultati avrebbe un peso specifico direttamente proporzionale ai risultati delle altre due rivali: Rignanese e Scandicci.

Servirà il miglior Finale per riuscire nell’impresa, il Sestri Levante ha bisogno di un paio di punti per mettere in sicurezza la classifica e garantirsi la salvezza. Nelle ultime sette giornate ha vinto soltanto al “Sivori” contro la Rignanese, pareggiando 4 gare e perdendone tre. Il Finale non ottiene una vittoria dal successo esterno di Rignano datato 4 febbraio.

I PRECEDENTI

Vittorie Sestri Levante: 1 ( maggio 2012, in Eccellenza: 1-0)

Pareggi: 0

Vittorie Finale: 1 (ottobre 2016, in Serie D 1-0)