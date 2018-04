Albisola. Potrebbe essere la domenica del trionfo e della storia. L’Albisola conta i giorni che la separano dala grande giornata che profuma di professionismo e di promozione in serie C. Negli ultimi 180′ il calendario riserva ai “ceramisti” il match interno contro il Ghivizzano e la trasferta conclusiva di Seravezza. Tabelle e calcoli alla mano già domenica sera il campionato potrebbe conoscere la sua regina e chiudersi anticipatamente, infatti in caso di vittoria albisolese contro il Ghivizzano-che all’andata nel turno pernatalizio sconfisse la capolista 1-0- e contemporanea sconfitta o pareggio dell’U.Sanremo a Tavarnelle Val di PEsa, per la squadra di Fossati il clamoroso salto di categoria sarebbe aritmetico, rendendo vana l’ultima trasferta versiliese in programma il 6 maggio. Qualsiasi combinazione di risultati diversa sa quella citata rimanderebbe il verdetto di sette giorni.

Fuori dai giochi il Ponsacco, resta l’U.Sanremo l’ unica concorrente sulla strada dell’Albisola. Per cui, come spesso accade nei finali di campionato le partite e gli obiettivi si decideranno su due campi. Il Ghivizzano non lascerà nulla di intentato e non salirà in Liguria per recitare il ruolo di vittima sacrificale. Lo dicono i risultati ottenuti dalla squadra toscana negli ultimi due mesi, nei quali l’unica sconfitta è arrivata ad opera dell’U.Sanremo al “Comunale” e con un soffertissimo 1-0. L’Albisola è bella e invincibile, l’unico stop di tutto il girone di ritorno finora è stato quello di Sestri Levante, per il resto si sono registrate ben 8 vittorie consecutive ed un pareggio casalingo contro il Ligorna. “La situazione della squadra è ancora abbastanza incerta dal punto di vista dei recuperi. Sicuramente tornerà Cambiaso mentre cercheremo di recuperare in extremis Gargiulo e Piacentini mentre Raja, Bennati e Benucci non ci saranno. In questo momento avrei preferito avere un po’ più di scelte ma ne siamo sempre usciti bene anche in passato, perchè abbiamo sempre avuto la forza e la bravura di modificarci a seconda delle circostanze e di sostituire giocatori importanti. Abbiamo lavorato per prepararci al meglio ad una sfida determinante e di assoluta difficoltà contro un avversario che farà la sua partita. Noi dovremo mantenere compattezza e solidità come abbiamo fatto domenica scorsa cercando di essere cattivi davanti”.