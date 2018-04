Fossano (CN). Attraverso una nota, Rete Ferroviaria Italiana ha ufficializzato la riapertura già da domani mattina della linea Savona – San Giuseppe Cairo – Fossano – Torino.

Dopo la caduta, venerdì, di una gru privata sui binari e il conseguente svio di un treno regionale, oltre ottanta tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici sono al lavoro senza sosta – 24 ore su 24 – per ripristinare le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura e riparare i danni.

I lavori stanno interessando il piano dei binari e i cavi di alimentazione elettrica.

Dopo la riattivazione della circolazione ferroviaria, i treni percorreranno il punto di linea interessata dai lavori a velocità ridotta per un rallentamento precauzionale necessario all’assestamento l’infrastruttura.

Nella fascia oraria 6-10 a disposizione dei viaggiatori in partenza dal Piemonte con direzione Liguria: Da Torino Porta Nuova saranno disponibili 4 collegamenti regionali per Savona / Albenga, 3 per Ventimiglia e 4 per Genova (soluzione valida per chi prosegue con destinazione Varazze – Celle – Albisola).