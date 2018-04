Savona. Sabato alle 18 presso la Libreria Ubik “La scienza del vero Tantra”. Il metodo per ampliare la consapevolezza.

Per Quarto incontro del ciclo “La via del benessere” a cura di Patrizio Lai, referente del Dipartimento delle scienze olistiche Aics, docente e maestro di yoga e meditazione con 30 anni di esperienza nel mondo olistico.

Con interventi dello psicologo dott. Cristiano Trentini e dell’insegnante yoga Roberta Ivaldi.

Il Tantra (scienza iniziatica che ha più di 7000 anni fondata da Sada Shiva) è una metodo di risveglio spirituale al massimo delle potenzialità umane, riassume pratiche dello yoga e della meditazione e prende varie forme secondo il paese e la cultura.

Spesso associato in occidente esclusivamente a pratiche di piacere fisico, in realtà il Tantra praticato in modo corretto aiuta la persona a sviluppare una personalità equilibrata e meditativa al massimo delle sue potenzialità, ma senza l’aiuto di un maestro altamente realizzato la pratica del Tantra diventa impossibile.