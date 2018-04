Genova. I portavoce regionali del MoVimento 5 Stelle Liguria celebrano il 25 aprile presenziando a una serie di cerimonie ed eventi sul territorio ligure.Questa sera, alle ore 21, Andrea Melis sarà in piazza Martiri della Libertà, a Savona, per la fiaccolata e la deposizione della corona d’alloro

al Monumento della Resistenza. Sempre alle 21, a Lavagna, Gabriele Pisani parteciperà, insieme al

consigliere comunale M5S Alessandro Lavarello, alla fiaccolata che si concluderà con la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti di piazza Vittorio Veneto e al Monumento al Partigiano di piazza Ravenna. Domani, mercoledì 25 aprile, alle ore 8.30 Pisani sarà a Cogorno, in piazza Aldo Moro, per la deposizione delle corone alle lapidi e ai cippi commemorativi del comune. A seguire, la cerimonia comprensoriale a Chiavari. Sempre domani, a partire dalle 10, Alice Salvatore e Marco De Ferrari saranno presenti in piazza Matteotti, a Genova, insieme al capogruppo M5S in Comune Luca Pirondini, per commemorare il giorno della Liberazione.