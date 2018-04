Savona. L’agenzia delle entrate ha indetto un concorso pubblico nazionale per l’assunzione a tempo indeterminato di 510 funzionari, di cui 30 in Liguria, per svolgere attività amministrative-tributarie. Lo scrive oggi il quotidiano economico online Savonauno.

Requisiti richiesti sono: laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollente, conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuto. Alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ad una delle lauree sopra indicate. Sono esclusi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati destituiti o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

La domanda – che come il contenuto del bando si può reperire sul sito internet dell’Agenzia – deve essere presentata, entro il 17 maggio 2018. Il candidato dovrà compilarla e inviarla esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica accessibile dal sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.