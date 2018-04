_#TUTTIAIFORNELLI_ è il progetto nato dalla collaborazione tra Allenarsi per il Futuro e BSH Elettrodomestici, società del Gruppo Bosch in Italia, finalizzato all’orientamento dei giovani e alla generazione di opportunità di alternanza scuola-lavoro.

Il tour ha visto protagonisti sette istituti alberghieri di differenti regioni italiane, dalla Campania alla Lombardia passando per Liguria, Piemonte, Abruzzo e Basilicata, coinvolgendo più di 500 ragazzi. In particolare la mattina del 5 febbraio scorso il progetto capitanato dall’Educallenatore di Allenarsi per il Futuro Moreno Torricelli ha fatto tappa presso l’Istituto Alberghiero Giancardi di Alassio.

L’obiettivo del progetto è trasmettere agli studenti, attraverso la metafora dello sport, l’importanza di compiere scelte professionali corrispondenti alle proprie attitudini e alle richieste del mercato, “allenando” il proprio talento per raggiungere l’obiettivo professionale.

E allo stesso tempo trasmettere i valori fondanti di BSH Elettrodomestici: qualità, competenza e responsabilità verso l’uomo, l’ambiente e verso il futuro.

Nella mattinata di sabato 21 aprile dodici ragazzi selezionati dagli Istituti Alberghieri coinvolti nel progetto #tuttiaifornelli, tra i quali Matteo Cacciò e Lorenzo Siffredi dell’Istituto Giancardi di Alassio, hanno avuto l’opportunità di vivere una più che unica esperienza di alternanza scuola-lavoro, partecipando alla prestigiosa FIERA EUROCUCINA, parte del Salone del Mobile di Milano, evento

internazionale di riferimento per il settore degli elettrodomestici.

EuroCucina è l’occasione in cui i più importanti produttori europei espongono i prodotti maggiormente innovativi a clienti, professionisti del settore e media, trasformandosi anche in una vetrina per i cooking show degli chef testimonal dei vari marchi. Durante la mattinata è stato anche comunicato l’esito del contest

#tuttiaifornelli al quale i ragazzi hanno partecipato inviando le foto

di una o più ricette realizzate con gli ingredienti assegnati. I vincitori, tra i quali compare anche Matteo Cacciò, sono stati decretati da una giuria tecnica e nel prossimo futuro avranno la possibilità di trascorre una giornata formativa presso la cucina del ristorante “Le Colonne” di Caserta della chef stellata Rosanna Marziale.