Savona. Sorpresa! Effetto Milan-Benevento sul “Bacigalupo”. Il Savona perde clamorosamente in casa contro lo Scandicci perdendo il treno play off e demolendo in novanta minuti quanto di buono costruito nel girone ritorno. Lo Scandicci spera, il contemporaneo pareggio del Finale accorcia la classifica e per i toscani l’obiettivo play out non è più chimera.

Nel Savona stessi interpreti e stesso sistema di gioco di Sestri Levante. Tognoni e Gallo squalificati al loro posto Guarco e Gomes come prima punta. Scandicci in campo con il 4-4-2. La partita è inizialmente in discesa per i padroni di casa che dopo 3′ colpiscono la traversa con un’azione personale di Saccà. Al 12′ Fofana riceve palla sulla trequarti, nessun giocatore dello Scandicci lo ostacola, ma il tiro del giocatore savonese finisce di poco alto. Sugli sviluppi di un corner al 14′ mischione gigantesco nell’area di porta toscana ma non accade nulla.

Nei primi minuti l’andamento del gioco si è rivelato quello più ampiamente previsto: ossia massicci attacchi dei padroni di casa e tenace resistenza dello Scandicci che al 18′ sorprende la difesa savonese con un traversone di Bragadin e colpo di testa vincente di Castellani. La squadra di casa fatica a rendersi pericolosa, manca la fantasia e la pericolosità, Grani è a disagio su Bragadin mentre è Saccà l’uomo più in palla degli striscioni.

Il secondo tempo si apre con il Savona all’arrembaggio e dopo neppure 2 minuti Gomes con un bel tiro di sinistro costringe Lensi al tuffo salva risultato, Lensi ci mette i pugni su conclusione secca di Gomes ispirato da un ottimo assolo di Balestrero. Lo Scandicci è votato alla difensiva e la pressione savonese si fa insopportabile ma complessivamente sterile. Diciannovesimo, destro a giro di Bacigalupo e pallone di un soffio a lato. La squadra ospite si affida a iniziative estemporanee mentre per il Savona il compito si fa sempre più difficile. Gli ultimi minuti sono un autentico assedio disordinato e senza logica. All’ 86′ salva sulla linea Leo un goal che sembrava fatto, un minuto dopo il cross di Balestrero finisce per danzare sulla traversa. Nel finale espulsi Fofana per somma di gialli e Grandoni, allenato è l’ultimo sussulto di una partita malinconica che chiude una stagione dispari.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Savona-Scandicci 0-1

Rete: 18′ Castellani

SAVONA (4-2-3-1): Bellussi; Vittiglio, Venneri, Ferrando, Grani (46′ Severi); Guarco, Fofana; Saccà, Balestrero, Bacigalupo; Gomes.

A disposizione: Bonavia, Bruzzone, Severi, Pare, Massa, Spaltro, Lazzaretti, Pettenon, Mehmetaj

Allenatore: Marcello Chezzi

SCANDICCI : Lensi, Martinelli, Gargano, Meacci, Leo, Alderotti, Bragadin (86′ Martini), Poli (81’Frullini), Vangi , Serrotti, Castellani.

A disposizione: Martinelli, Frullini, Donnini, Moriconi, Pucci, Iaquinandi, Martini, Saccardi, Folegnani.

Allenatore: Alessandro Grandoni

Arbitro: Prior (Ivrea)

Espulsi: 91′ Fofana e Grandoni

Spettatori 200 circa