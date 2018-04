Varazze. Lunedì prossimo in occasione della Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore, l’assessorato alla Cultura della città di Varazze, in collaborazione con Dirigenti, Funzionari e personale tutto, ha deciso l’apertura straordinaria dalle ore 9:00 alle ore 12:00, della Biblioteca Civica “E. Montale”, Giardino delle Boschine, piazza San Bartolomeo.

Il programma prevede:

– Viste guidate della Biblioteca.

– Letture ad alta voce per bambini.

Leggere fa bene alla mente, al corpo, all’anima, aiuta a pensare e migliora la qualità della vita.

La lettura, non a caso, è considerata uno dei migliori e più sani hobby al mondo, è educativa e informativa, ma soprattutto è divertente e rilassante. Leggere ci fa provare le stesse emozioni dei personaggi dei libri, aiuta a coltivare l’immaginazione, aumenta le connettività cerebrali, migliora la memoria e potenzia la fantasia, aumenta la capacità di attenzione specialmente nei bambini, migliora le capacità espressive, rende più intelligente, potenzia il cervello, aiuta ad andare oltre le diversità, abbassa lo stress, aiuta a rilassarsi e a prendere sonno, … .

La cittadinanza è invitata ad intervenire.

Il 23 aprile si celebrano i libri come strumento di progresso. L’Unesco incoraggia tutti, specialmente i giovani, a riscoprire la magia della lettura. La letteratura ha un potere immenso, semplici simboli convenzionali uniti in una certa maniera come in una formula alchemica danno vita a risultati sorprendenti, capaci di generare rivoluzioni non meno potenti di quelle dettate dalla scienza.” Ha scritto Lorenzo Brenna in un suo articolo del 2014. Parole e concetti che condividiamo pienamente.

Per approfondire:

«La Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore nasce sotto l’egida dell’UNESCO nel 1996 per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela del copyright. Il 23 aprile è stato scelto perché è il giorno in cui sono morti nel 1616 tre scrittori considerati dei pilastri della cultura universale: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garciloso de la Vega.

Il libro e la lettura rappresentano un mezzo di approfondimento e di conoscenza, sono strumento di informazione e di apprendimento culturale, entrambi oggi indispensabili per superare le incertezze e le precarietà legate alla paura della globalizzazione, del cambiamento e del diverso. La lettura, che consiste anche in un piacere ineguagliabile per gli appassionati, ci consente di entrare in mondi, vite e tempi diversi e ci dà la possibilità di avvicinarci a esperienze e realtà lontane dalla nostra, accrescendo così la nostra conoscenza e la consapevolezza di quanto il mondo che ci circonda sia poliedrico .

La Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco partecipa a due eventi organizzati a Roma per l’occasione: la giornata culturale presso l’Ateneo UNINT – Università degli studi internazionali di Roma, “Legger…mente. Note e parole & parole e note” che si è tenuta ieri, e l’incontro presso la Libera Università Maria SS. Assunta – LUMSA il 27 aprile prossimo.

Per celebrare questa giornata la Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco ha stilato un elenco di libri ambientati nelle 20 regioni italiane: due libri per ciascuna regione con l’intento di legare la narrativa al territorio e stimolare l’interesse dei lettori.

Tramite la pagina Facebook della Commissione chiunque sia interessato potrà postare i propri titoli preferiti.» (Fonte: www.unesco.it)