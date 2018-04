Savona. Tornata alla normalità solo a tarda sera la viabilità sulla A 10 dove ieri mattina nella tratta compresa tra Savona e Spotorno un bus con a bordo 48 studenti di Senigallia nelle Marche diretti in Provenza ha preso fuoco. Si sono formate code di auto e altri mezzi lunghe fino a 15 km in direzione Francia. Il traffico è stato deviato sulla carreggiata opposta e il tunnel in cui è avvenuto l’incidente potrebbe essere riaperto solo lunedì prossimo. Si prevede che i disagi proseguiranno nei prossimi giorni visto il ponte del 25 aprile.