E' accaduto nel pomeriggio in via papa Giovanni

Albenga. Una ferita al volto ed una ad una mano. Questo il bilancio di un investimento pedonale avvenuto nel pomeriggio in via Papa Giovanni XXIII a pochi passi da via XX settembre ad Albenga. Ad essere investita da una Opel mentre attraversava la strada una donna. Sono intervenuti il 118 e la Croce bianca che hanno provveduto al trasporto al Santa Corona di Pietra Ligure.