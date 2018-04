Genova. Il gruppo ligure del Pd contesta la legge regionale per una proroga sulle sale slot. La ritiene un provvedimento preludio di una possibile sanatoria. Si legge nella nota del gruppo Dem: ” Dopo un anno di immobilismo e di tavoli mai convocati con le associazioni, oggi il centrodestra ha presentato in Commissione il Disegno di legge 192 “Proroga della legge regionale 30 aprile 2012, n. 17. Disciplina delle sale da gioco”, che altro non è se non il preludio a una sanatoria delle sale da gioco esistenti in Liguria. A Toti non interessa combattere la ludopatia, ma lasciare tutto così com’è.

E per giustificare l’affossamento dell’ottima legge regionale del 2012 – votata all’unanimità dall’intero Consiglio – prova a farsi scudo dell’accordo Stato-Regioni, che prevede una riduzione del 30% delle sale da gioco. Ma quell’accordo non solo non è operativo visto che manca il decreto attuativo, ma non intacca e anzi fa salve le legislazioni regionali più avanzate, come nel caso del provvedimento ligure che punta a una riduzione delle slot pari a oltre i due terzi dell’esistente.

Anche il difensore civico della Liguria Francesco Lalla, che svolge le funzioni di Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e il responsabile dell’Ufficio Dario Arkel oggi hanno duramente criticato questo disegno di legge, ricordando i gravi effetti dell’azzardo su bambini e adolescenti (visto che con questa proroga si elimina anche il divieto di sale da gioco entro i 300 metri dai luoghi sensibili come scuole, chiese e palestre). Ma anche di fronte a questo appello Toti e la sua Giunta si sono dimostrati insensibili.

A conferma delle nostre tesi citiamo anche la recente sentenza della Corte costituzionale a seguito del ricorso al Tar presentato da un gruppo di esercenti contro la legge anti slot della Regione Puglia (molto simile a quella ligure). I giudici costituzionali oltre a ribadire la mancanza di un decreto attuativo che rende inefficace l’accordo Stato-Regioni, confermano anche che quel provvedimento non si applicherebbe comunque in caso di norme locali più avanzate. Quindi la scuse di Toti si sciolgono come neve al sole. Gli unici provvedimenti restrittivi previsti dal centrodestra ligure in materia di gioco d’azzardo riguarderanno le nuove sale slot, ma vista la saturazione del mercato, si tratta di interventi che avranno un impatto minimo. È sulla situazione esistente che bisogna intervenire, ma Toti, da un parte si commuove per le vittime della ludopatia, dall’altra ignora il loro grido di dolore e disattende le richieste di medici e associazioni e, di fatto, non interviene sulla situazione esistente garantendo una totale e completa sanatoria per gli operatori delle slot”.