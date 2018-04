Vado Ligure. La disciolta associazione “Amare Vado” pagherà al Comune la quota di sua spettanza, 6500 euro, relativa alle spese processuali per complessivi 19.500 euro del ricorso al Tar sui dragaggi della piattaforma Maersk risalente al 2011. Ricorso in cui si erano costituiti in giudizio l’allora giunta vadese del sindaco Attilio Caviglia e altre associazioni tra le quali Verde Ambiente e Società e Amare Vado. Il tribunale amministrativo regionale aveva bocciato il ricorso e condannato i ricorrenti a pagare le spese processuali, per l’appunto 19.500 euro, in favore di Regione Liguria, Provincia di Savona, Autorità portuale Apm Termials e Grandi Lavori Fincosit.

L’intera somma era stata stanziata dal Comune di Vado che aveva chiesto alle singole associazioni di farsi carico della propria parte. Nel frattempo era stato saldato il conto con la Regione per 3 mila euro. Il fatto nuovo a fine 2017 è stato lo scioglimento di Amare Vado e la decisione dei fiduciari liquidatori del comitato di versare al Comune l’intera quota loro spettante. Mille euro sono stati destinati alla quota parte già versata alla Regione, mentre la restante somma resterà a disposizione del Comune per far fronte ad altre richieste di pagamenti e comunque in attesa della decorrenza dei termini di prescrizione. In questo caso quanto versato andrà ai servizi sociali per il sostegno delle famiglie indigenti.