Albisola. Consiglio comunale straordinario sabato prossimo a partire dalle 9.30 presso il palazzetto dello sport di Albisola su sicurezza stradale, traffico e infrastrutture per la viabilità. Il consiglio è stato convocato dal sindaco Franco Orsi che ha chiamato a raccolta, specie dopo i due investimenti mortali di questi giorni, anche i primi cittadini di Savona, Celle, Varazze, Albissola Marina, rappresentanti della Regione e parlamentari liguri. Il consiglio sarà anche occasione per discutere dello stato di avanzamento dei lavori dell’Aurelia Bis e del ribaltamento del casello autostradale. Interventi in parte avviati e in parte in esecuzione sul territorio.