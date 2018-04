Savona. Quaranta nuovi parcheggi gratuiti saranno a disposizione dei savonesi entro la settimana nell’area dell’ex distributore Agip alle Fornaci.

Sono in corso gli ultimi lavori preparatori e quindi l’area sarà messa a disposizione.

Soddisfazione è espressa dall’assessore all’urbanistica e vicesindaco Massimo Arecco: “Ci siamo accordati con Agip e ci hanno ceduto l’area di circa 500 mq a titolo gratuito e temporaneo, per 6 mesi oltre ad un eventuale rinnovo, fino a che non avvieranno una procedura urbanistica -afferma-. Siamo soddisfatti perché risolviamo seppur in parte una problematica importante sia per i cittadini che per i bagni marini”.

Oltre che per le auto, prevista anche la creazione di nuovi posti moto.