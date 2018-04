Albenga. Albenga calcio in divisa e i gonfaloni dell’intera città hanno salutato per l’ultima volta questo pomeriggio il diciassettenne Davide Molinari, deceduto in sella ad uno scooter sul quale viaggiava con un amico sabato notte dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale. Moltissime le persone,parenti e amici, tanto da non poter essere contenute nella parrocchia del Sacro Cuore. Toccante l’omelia pronunciata dal parroco don Ivo: “Il vostro silenzio impressionante rappresenta le domande e i dubbi che scaturiscono da una morte così improvvisa e dolorosa.

Quello che è successo a Divide è privo di logica, ma non dobbiamo pretendere di comprendere il mistero della morte. Vale la pena mettersi in ascolto della parola di Dio perché anche questo dolore che nessuno può togliere a famiglia e amici sia vissuto nei vostri cuori con la certezza che ognuno di voi è prezioso per il Signore: Dio ha a cuore la nostra vita. Il Vangelo ci ha presentato morte e resurrezione di Gesù e ci dimostra che dio ha a cuore la vita degli uomini, le nostre gioie e speranze ma anche le nostre fatiche e i dolori. Dio non ci abbandona mai: così come non ha abbandonato la vita di Gesù nel sepolcro non abbandona Davide. Non cercate Davide tra i morti, lui è sempre nel regno dei viventi. Il suo sguardo è su di voi perchè possiate continuare a credere nella bellezza della vita, dell’amore e dell’amicizia”. Presente tra gli altri anche il sindaco Giorgio Cangiano.