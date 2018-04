Alassio. “Meravigliarsi per conoscere…Sperimentare per apprendere”. Questo il titolo della conferenza servizi educativi nidi d’infanzia in programma mercoledì 18 aprile dalle 14.30 alle 18.00 nell’Auditorium della Biblioteca Civica “Renzo Deaglio”, a cura della Cooperativa Nuova Assistenza, del Liceo Statale G. Bruno e dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Alassio.

Il programma dell’iniziativa prevede: alle 14.30/15.00 la registrazione partecipanti; alle 15.00 l’apertura lavori con “La parola ai piccoli protagonisti” (video), il saluto dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio Lucia Leone, seguita dagli interventi della Responsabile del Servizio Politiche Sociali Comune di Alassio, Ivana Sirtori, del Coordinatore Pedagogico di Distretto Socio-Sanitario 4 Albenganese, Rosalia Gagliolo, del Coordinatore Pedagogico Nidi d’Infanzia Coop. Nuova Assistenza, Valentina Pezzillo, del Dirigente Scolastico Ist. “G. Bruno” di Albenga, Simonetta Barile, della Professoressa Liceo Scientifico “G. Bruno” di Albenga, Donatella Arnaldi, dell’Educatrice Nido d’Infanzia Piccolo Principe di Alassio, Michela Pistello, degli Studenti Liceo Scientifico “G. Bruno” di Albenga e dei Genitori del Nido d’Infanzia Piccolo Principe di Alassio. Alle 17.00, dibattito e confronto; alle 17.30-18.00, chiusura dei lavori a cura della Psicologa Psicoterapeuta Coop. Nuova Assistenza Tatiana Lizza. In veste di moderatore, il resp. d’Area Liguria della Coop. Nuova Assistenza, Erica Ghersi.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza (max 80 persone). Al termine si rilascerà attestato di partecipazione. Per informazioni, Cooperativa Nuova Assistenza: tel. 0182 544009.