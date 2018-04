Genova. La LND Liguria attraverso un comunicato firmato dal Presidente Giulio Ivaldi ha espresso cordoglio e dolore per la scomparsa del giovane Davide Molinari, calciatore della squadra juniores dell’Albenga.“Un gravissimo lutto ha colpito l’Asd Albenga Calcio 1928 e tutto il calcio dilettantistico ligure. A seguito di un incidente stradale è morto Davide Molinari (leva 2000), giovane promessa della società ingauna. In seguito al grave lutto, il Comitato Regionale della Liguria ha sospeso la partita in programma oggi con il Vado valida per il campionato juniores. Il presidente Giulio Ivaldi e tutto il comitato partecipa al dolore della famiglia di Davide e della società Albenga”.

Messaggi di vicinanza alla famiglia del ragazzo e all’Albenga stanno arrivando da tutte le società calcistiche della Liguria.